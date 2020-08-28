Москва, , 14:13 — REGNUM В России видимый прирост самозанятых граждан с высокой вероятностью произошел еще весной, когда работодатели, особенно из малого и среднего бизнеса, переводили на удаленную работу своих сотрудников, одновременно выводя их за штат компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Удивительно низкие при этом фигурируют финансовые показатели: за семь с небольшим месяцев в среднем доход на одного микропредпринимателя составляет 130 тыс. руб., то есть, менее 20 тыс. рублей в месяц. Совершенно очевидно, что это маленькая толика «обеленных» денежных средств.

В России пока климат для предпринимателей, особенно в секторе малого бизнеса, слишком суров. Думаю, если бы показатель доходов самозанятых граждан хотя бы в течение полугода приблизился к 1 трлн рублей, можно было говорить о серьезных положительных трендах.

«Серые» зарплаты в стране превышают, например, 10 трлн руб., поэтому «обеленная» сумма в размере 130 млрд руб. пока, к сожалению, незначительная.

Вряд ли качественный рост самозанятых продолжится в 2020 году: для этого нужно резкое повышение деловой и инвестиционной активности, а также стабильность на валютном рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за время действия эксперимента — с января 2019 года.

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