Москва, , 14:05 — REGNUM KLD Coffee, как крупнейший импортер кофе премиум-класса в России, готов пригласить индонезийских производителей к сотрудничеству для выхода на российский рынок, сообщили в посольстве Индонезии в Москве.

Заместитель посла Республики Индонезия в Москве Азис Нурвахьюди заявил, что доля индонезийского рынка кофе премиум-класса в России очень перспективна.

«Потребление кофе в России достигает 1,7 кг на человека в год или, если подсчитать, потребность в кофе в России достигает 241 608 тонн в год», — отметил Азис Нурвахьюди.

Кофе сам по себе является одним из ведущих экспортных товаров Индонезии в России. Согласно данным федеральной таможенной службы России, в 2019 году Индонезия стала седьмым крупнейшим экспортером кофе в России с общей стоимостью $20 млн, что на 119,5% больше, чем в 2018 году.

Посольство Индонезии в Москве предлагает стать связующим звеном для дальнейшего общения индонезийских кофейных предпринимателей с фермерами и российскими импортерами.

Как сообщало ИА REGNUM, министры экономики стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и министр торговли Китая подчеркнули важность свободной системы международной торговли и инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры стран АСЕАН и КНР обсудили международную торговлю