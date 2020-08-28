Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представила законопроект по принятию антикризисного пакета в размере 100 миллиардов шведских крон (€9,65 млрд). Уже на следующий день, 28 августа, министр также пообещала, что в скором времени появится полноценный законопроект и для малого бизнеса и самозанятых. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Мы ведем работу по подготовке совершенно нового законопроекта о поддержке, ориентированной особенно на самозанятых. В этой работе мы прошли довольно долгий путь», — заявила Андерссон.

«Как это будет оформлено?», — спросили журналисты.

«Мы к этому еще вернемся, но речь идет о поддержке, которая будет предназначена именно для самозанятых, пострадавших от COVID-19», — ответила министр.

На вопрос о предполагаемых сроках внесения и принятия специального законопроекта Андерссон заявила следующее:

«Как можно быстрее. Именно поэтому мы так застопорились с принятием других законопроектов».

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