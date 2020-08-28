Стокгольм, 28 августа 2020, 14:22 — REGNUM Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представила законопроект по принятию антикризисного пакета в размере 100 миллиардов шведских крон (€9,65 млрд). Уже на следующий день, 28 августа, министр также пообещала, что в скором времени появится полноценный законопроект и для малого бизнеса и самозанятых. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
На вопрос о предполагаемых сроках внесения и принятия специального законопроекта Андерссон заявила следующее:
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