Москва, , 13:57 — REGNUM Снизить ставку по ипотечному кредиту — шаг вполне логичный. Государство реально получает значительную выгоду от усыновления, в первую очередь благодаря тому, что усыновленный теряет право на получение квартиры, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков, комментируя предложение о снижении ставки по ипотеке.

«Однако предложенных мер может оказаться недостаточно. Всё-таки ставки по ипотеке и без того снижаются в русле снижения ставки рефинансирования ЦБ. А квартира стоит существенно дороже, чем можно сэкономить на снижении ипотечной ставки.

То есть эквивалентом могло бы быть погашение государством части стоимости приобретаемой усыновителями квартиры.

В то же время при более значительной помощи возрастет риск того, что увеличится число усыновлений из корыстных соображений, а права ребенка не всегда будут достаточно защищены.

Дети из интернатов довольно мало адаптированы к жизненным реалиям, а часть из них имеет отставание в развитии, чем могут воспользоваться нечистоплотные люди.

Впрочем, этот риск существует и сейчас в тех случаях, когда выбирается формат опекунства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение снизить ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребёнка из детского дома, направила в правительство депутат Госдумы РФ Елена Строкова (ЛДПР)

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