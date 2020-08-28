Москва, , 13:54 — REGNUM Белорусская оппозиция руководствуется двойными стандартами, когда подозревают Россию в помощи президенту Александру Лукашенко, но в то же время с надеждой смотрит на Запад. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Заявления координационного совета выглядит очень лицемерно, поскольку этот же координационный совет призывает постоянно западное сообщество, Европу, Америку вмешаться конкретно в эти события. То есть поддержать. И что-то я не слышал протестов в связи с решением Евросоюза, сейма Польши о выделении средств на поддержку этих самых оппозиционных акторов», — заявил Корнилов.

27 августа президент России Владимир Путин указал на то, что у России есть обязательства перед Белоруссией в отношении защиты суверенитета согласно договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. Лукашенко попросил Путина сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов», что было исполнено.

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — указал президент.