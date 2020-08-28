Душанбе, , 13:51 — REGNUM Компания «ТАЛКО Флюорит» планирует построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) на месторождении Казнок в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода посетил стройку ГОК. На предприятии планируется обогащать руду для получения флюоритовый концентрат, который используется для производства алюминия. Ранее этот материал импортировался из-за границы.

По предварительным данным, ГОК «ТАЛКО Флюорит» позволит добывать около 150 тыс. тонн руды в год, а выход концентрата составит 40 тыс. тонн. Предприятие располагается в селе Саротог на площади 9,5 га.