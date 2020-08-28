Москва, , 13:56 — REGNUM По итогам января — июля 2020 года российские дилеры реализовали минивэнов на общую сумму в 16,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, оборот в этом сегменте с июня по июль вырос с 2,36 до 3,5 млрд рублей.

Самым доходным авто в сегменте стала модель Lada Largus. С начала текущего года по июль в России было продано 19 330 таких автомобилей на общую сумму в 13,7 млрд рублей.

Вторым по доходности минивэном стал автомобиль Toyota Alphard — 384 проданных экземпляров на сумму в 1,8 млрд рублей. Тройку лидеров данного рейтинга замыкает Mercedes-Benz B-Класса (147 ед.; 303 млн рублей).

На четвертом и пятом местах рейтинга соответственно Kia Carnival (64 ед.; 278 млн рублей) и Fiat Doblo (192 ед.; 141 млн рублей).

Напомним, за первое полугодие 2020 года жители России потратили на приобретение новых машин 997,4 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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