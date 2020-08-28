Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM Безвозмездные поступления из федерального бюджета в нижегородскую областную казну увеличатся на 9 млрд. 798,5 млн. рублей, — сообщает пресс-служба областной Думы.

3,5 млрд рублей из них — дотация за потери по налогам, 2,76 млрд. рублей пойдут на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом.

Также федеральные средства пойдут на выплату пособий по безработице, на решение экологических проблем — сокращение доли загрязненных сточных вод, ликвидацию несанкционированных свалок, строительство детских садов, расселение нижегородцев из аварийного жилья и на возмещение транспортным предприятиям недополученных в период пандемии доходов.

«Среди основных направлений расходования бюджетных средств — выплаты нашим медицинским работникам, которые до сих пор продолжают работать в красных зонах ковидных госпиталей. Жизнь продолжается, мы строим детские сады, направляем дополнительные средства на поддержку многодетных семей, продолжаем поддерживать предприятия общественного транспорта и выделяем дополнительные средства для их полноценной работы», — отметила и.о. председателя Законодательного Собрания Нижегородской областиОльга Щетинина.