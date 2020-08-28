Москва, , 13:32 — REGNUM Суммарный доход самозанятых в Москве превысил 66 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 28 августа вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«На начало июля в Москве было зарегистрировано 324 400 плательщиков налога на профессиональный доход, это более трети от всех российских самозанятых. Их суммарный доход с начала запуска проекта в 2019 году составил более 66 млрд рублей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента. Такие данные привели в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Всего в России зарегистрировано более 1 млн самозанятых.