Село Дивеево, Нижегородская область, , 13:31 — REGNUM Депутаты нижегородского заксобрания одобрили поправки в региональный закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», выделив 50 млн рублей на строительство автостанции в селе Дивееве, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый автовокзальный комплекс площадью 411,7 кв. м будет оснащен площадками для стоянки автобусов, боксом и открытой эстакадой для осмотра транспорта, зданием КПП, перронами для пассажиров. Разработчик проекта — нижегородское ООО «Энерготехсервис». Общая стоимость проекта — 101 млн 318 тысяч рублей, половина — федеральные средства.

Строительство объекта является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», целями которой являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры и увеличение туристического потока.