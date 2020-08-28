Киев, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил американских инвесторов присмотреться к активам, которые будут распроданы Киевом в рамках т.н. «большой приватизации».

Об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном, сообщает 29 августа пресс-служба правительства.

Шмыгаль заявил собеседнику, что приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике Украины.

«Продажа гостиницы» Днепр «стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам», — сказал премьер.

Интересно, что заявление Шмыгаля сделано несмотря на то, что ранее в Окружной административный суд Киева подали иск о признании противоправным действий фонда госимущества по продаже 100% госпакета гостиницы «Днепр». Судебные разбирательства по этому вопросу еще впереди.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины одобрило законопроект, который окончательно определяет перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. В частности, кабмин предлагает оставить в управлении государства примерно 600 объектов, а остальное постепенно распродавать.