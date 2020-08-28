Москва, , 13:23 — REGNUM В настоящее время правоохранительные органы Белоруссии не предпринимают действий, выходящих за рамки исполнения законодательных норм. Об этом 28 августа заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляковна телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Всего было порядка 50 человек задержанных. Большинство из них было отпущено практически сразу без составления протоколов, когда были проверены документы. Это всё происходит в рамках исполнения, можно сказать, законодательства Республики Беларусь, которое чётко говорит о том, что несанкционированные митинги в стране запрещены», — заявил Беляков.

«В то же время оппозиция эти события трактует очень тенденциозно, указывая, что белорусские власти «прессуют» журналистов, освещающих мероприятия протестующих, отметил он.

27 августа в Минске задержали группу журналистов, которые планировали освещать акции протеста. Их доставили в отделение милиции для проверки документов.