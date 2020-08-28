Воронеж, 28 августа 2020, 13:14 — REGNUM Новую строку увидели в квитанции по оплате услуг ЖКХ жители многоквартирных домов в Воронежской области — «Отведение сточных вод на содержание общего имущества». Об этом сообщили в воронежском пресс-центре ЖКХ.
«Это плата за воду, которая после использования, например, уборщицей для мытья подъездов, была слита в канализацию. Обязанность оплачивать новую услугу возникла у воронежцев еще в 2017 году. Тогда вышел приказ Департамента ЖКХ и Энергетики Воронежской области № 128 «Об утверждении нормативов потребления… отведения сточных вод в целях СОИ в МКД», — уточнили в пресс-центре.
В соответствии с документом, жилые дома разделяются на категории в зависимости от подключения к центральной системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и исходя из этажности зданий. Плата за услугу в месяц может колебаться от четырёх до 50 рублей для разных домов.
Руководитель юридической службы ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Ольга Дятлова прокомментировала нововведение, отметив, что ряд УК пытались взимать плату по новой строке с жильцов ещё с 2017 года. Вопрос рассматривался в судах — представители УК, в частности, заявляли о том, что большинство многоквартирных домов не оснащены сантехническим оборудованием в местах общего пользования, а значит, поставщик ресурса (конечный получатель) не имеет права выставлять счета жителям за несуществующую услугу.
Добавим, между тем, что по факту во многих многоквартирных домах воду после мытья подъездов сливают просто на асфальт.