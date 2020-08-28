Воронеж, , 13:14 — REGNUM Новую строку увидели в квитанции по оплате услуг ЖКХ жители многоквартирных домов в Воронежской области — «Отведение сточных вод на содержание общего имущества». Об этом сообщили в воронежском пресс-центре ЖКХ.

«Это плата за воду, которая после использования, например, уборщицей для мытья подъездов, была слита в канализацию. Обязанность оплачивать новую услугу возникла у воронежцев еще в 2017 году. Тогда вышел приказ Департамента ЖКХ и Энергетики Воронежской области № 128 «Об утверждении нормативов потребления… отведения сточных вод в целях СОИ в МКД», — уточнили в пресс-центре.

В соответствии с документом, жилые дома разделяются на категории в зависимости от подключения к центральной системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и исходя из этажности зданий. Плата за услугу в месяц может колебаться от четырёх до 50 рублей для разных домов.

Руководитель юридической службы ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Ольга Дятлова прокомментировала нововведение, отметив, что ряд УК пытались взимать плату по новой строке с жильцов ещё с 2017 года. Вопрос рассматривался в судах — представители УК, в частности, заявляли о том, что большинство многоквартирных домов не оснащены сантехническим оборудованием в местах общего пользования, а значит, поставщик ресурса (конечный получатель) не имеет права выставлять счета жителям за несуществующую услугу.

«Несколько лет в судах шли споры о том, правомерны ли подобные расчеты. Точку в деле поставил первый апелляционный суд, который однозначно определил, что услуга «отведение сточных вод на содержание общедомового имущества» начисляется в тех домах, где есть централизованная канализация, которая сама по себе предоставляет возможность слива, — отметила Ольга Дятлова.

Добавим, между тем, что по факту во многих многоквартирных домах воду после мытья подъездов сливают просто на асфальт.