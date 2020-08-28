Москва, , 13:17 — REGNUM За период с января по июль 2020 года среди премиальных брендов из «большой немецкой тройки» (BMW, Mercedes, Audi) на автомобильном рынке России лидирует BMW. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в РФ было реализовано 20 967 новых легковых автомобилей BMW, что на 0,8% меньше, чем год назад.

На втором месте среди немецких брендов разместилась марка Mercedes-Benz. Дилеры этой компании реализовали за семь месяцев 18 163 машины — на 4,6% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку Audi с результатом 7964 экземпляра проданных авто. Здесь наблюдается рост продаж на 1,3%.

Напомним, в России по итогам первых семи месяцев 2020 года самыми продаваемыми авто стали машины отечественного бренда Lada — 157 658 проданных экземпляров. Это на 19% меньше, чем год назад.

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