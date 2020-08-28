Москва, , 12:57 — REGNUM Российская валюта 28 августа с открытия торгов на Московской бирже укрепляется на 0,58% к уровню в 74,40 по отношению к американскому доллару, двигаясь в абсолютном соответствии с логикой финансово-экономических и политических событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Широко ожидаемое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на виртуальном симпозиуме в Джексон-Холле состоялось 27 августа.

Он объявил о «смене курса» и смягчении инфляционного таргета, что фактически стало поводом к росту спроса на рисковые активы и снижению американской валюты.

Рубль активно пользуется этой временной слабостью конкурента, не забывая и про свой позитивный фон, в виде успешного размещения ОФЗ российским Минфином 26 августа, подходящего к концу, но еще действующего периода налоговых выплат.

Также рубль пользуется некоторым спадом напряженности вокруг Белоруссии и возможным отравлением Алексея Навального.

Так что, если новых политических эксцессов антироссийской направленности сегодня не произойдет, рубль сможет реализовать слабость «американца» и «закрыть» пятницу с хорошим плюсом от 0,25% до 0,5% в диапазоне 74,20−74,70 руб./доллар», — полагает эксперт.

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