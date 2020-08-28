Ташкент, , 12:55 — REGNUM Власти Узбекистана потратили 49,3 трлн сумов ($4,8 млрд) на борьбу с коронавирусом и смягчение экономического кризиса, связанного с пандемией. Об этом заявил министр финансов республики Тимур Ишметов на заседании Законодателной палаты Олий Мажлиса (парламента).

На борьбу с коронавирусом из антикризисного фонда Узбекистана выделено 5,3 трлн сумов ($516 млн), затраты на налоговые и таможенные льготы для предпринимателей составили 1,6 трлн сумов ($155 млн).

Коммерческие банки республики выделили 15,7 трлн сумов ($1,5 млрд) на поддержку предпринимателей. Объем кредитов составил 24,5 трлн сумов ($2,3 млрд). Все эти средства выделены с марта по июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана составил 225 трлн сумов ($24,9 млрд), что на 0,2% больше, чем годом ранее.

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