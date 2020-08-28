Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представила законопроект по принятию антикризисного пакета в размере 100 миллиардов шведских крон (€9,65 млрд). В случае принятия, как уже сама призналась министр, «исторического бюджета» на 2021 год средства будут направлены на смягчение экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

По словам Андерссон, в этом году Швеция пострадает от большого дефицита госрасходов из-за падения валового внутреннего продукта (ВВП), который сократится на 5,6%. Но с принятием проекта нового бюджета, по ее мнению, в следующем году ВВП сократится всего на 3,3%.

Безработица в Швеции растет быстрее по сравнению с другими странами Евросоюза. Однако, по словам Андерссон, уровень занятости в Швеции упал меньше, чем в других странах. Ожидается, что уровень безработицы в этом году составит 9,3% и увеличится до 10,3% в 2021 году.

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