Стокгольм, , 13:01 — REGNUM По сравнению с первым кварталом 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Швеции во втором квартале упал на 8,3%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Статистического управления сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Согласно ранним предварительным расчетам ведомства, ВВП Швеции за II квартал 2020 г. должен был просесть на 8,6%. По данным Статистического управления, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ВВП Швеции снизился на 7,7%. Такое квартальное падение является самым крупным с 1980 года.

«Этот квартал во многом исторический. Спад носит широкий характер, и речь идет о больших цифрах, так, например, экспорт упал чуть более чем на 18%, а потребление домашних хозяйств — почти на 8%», — говорится в пресс-релизе.

В основном падение ВВП обеспечила низкая активность в сфере услуг, подкрепляемая пониженным спросом со стороны домохозяйств.

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