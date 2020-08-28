Москва, , 12:47 — REGNUM Рейтинг лучших российских и зарубежных банков, представляющих наиболее выгодные условия клиентам с активами от $1 млн, составил 28 августа журнал Forbes.

По данным издания, в нынешнем году таких клиентов 76 тысяч во всех банках и свыше половины из них, 40 тысяч, клиенты пяти лучших в этом вопросе кредитных организаций.

Наибольшее число клиентов-миллионеров у российского банка ВТБ (20 тыс.), у которого самые крупные активы под управлением private banking составляют 2,3 трлн рублей.

На втором месте рейтинга Sberbank Private Banking, на третьем — «А-клуб». Четвертым и пятым стали Газпромбанк Private Banking и Friedrich Wilhelm Raiffeisen соответственно.

Также в лучшую десятку банков для миллионеров из России вошли: Citigold Private Client и «Открытие» Private Banking (вместе делят шестое и седьмое место), Росбанк L’Hermitage Private Banking (восьмая строчка), UniCredit Private Banking Россия и ПСБ Private Banking.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России.