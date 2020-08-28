Чита, , 12:33 — REGNUM До конца 2020 года в Чите по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют почти 26 километров дорог. Все ремонты улиц были разделены на два лота, по обоим из них уже заключены контракты. Об этом сказано в ответе на вопрос забайкальца, поступившего на «Прямой разговор с Александром Осиповым», передает пресс-служба забайкальского губернатора

«По нацпроекту ремонтируются проезжая часть дороги, бордюры, остановочные и парковочные карманы, а также примыкания. Уже отремонтированы улицы Маршала Жукова и Ленина. Сейчас идет ремонт улиц Амурская, Ярославского, Белорусская, Магистральная. На некоторых из них будут устанавливать новые остановки», — сообщили в пресс-службе администрации Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в Забайкальском крае в текущем, 2020 году, выделены значительные средства — 3,2 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Ранее глава Забайкалья запретил принимать некачественные дорожные работы.

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