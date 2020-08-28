Подгорица, , 12:32 — REGNUM Доходы от туризма во втором квартале (апрель, май и июнь) 2020 года составили 9 млн 800 тысяч евро, тогда как за аналогичный период 2019 года они составили 207 млн 670 тысяч евро. Такие данные приводит консалтинговая компания Fidelity Consulting.

Доходы от туристических услуг упали на 197 млн евро, что на 95 процентов меньше, чем в прошлом году. В третьем ключевом квартале (июль, август и сентябрь) прошлого года доходы от туристических услуг составили 761 млн евро, говорится в отчете компании.

Падение количества туристов оценивается более чем на 90 процентов, поэтому и третий квартал будет провальным, отмечают в компании.

Общий доход от туризма в 2019 году составил 1,1 миллиарда евро.

Такие финансовые потери, скорее всего, заставят правительство Черногории снова пересматривать госбюджет. При прошлом пересмотре закладывались потери в районе 40%.