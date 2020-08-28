Чита, , 12:26 — REGNUM Забайкалье, почти половина территории которого занимают леса, получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на строительство пожарных депо и покупку пожарных автомобилей. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, такое решение принял председатель российского правительства Михаил Мишустин ходе заседания, состоявшегося накануне, 27 августа.

«Мы уже обсуждали необходимость повышения уровня пожарной безопасности в регионах. Сегодня выделим Забайкальскому краю 200 млн рублей на строительство быстровозводимых модульных зданий пожарных депо, а также на приобретение пожарных автомобилей. Это позволит подразделениям МЧС в крае более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее, по просьбе губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в регионе была усилена федеральная группировка «Авиалесоохраны». Для усиления группировки МЧС России прибыл самолет Бе-200.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

Тем не менее половина и более всей техники Забайкаллесхоза и Забайкалпожспаса на тот момент имела износ от 60% до 100%, а треть из неё так и была отремонтирована, несмотря на проведённые закупки запчастей. Дошло до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

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