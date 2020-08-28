Ульяновск, , 12:17 — REGNUM Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров высоко оценил работу руководства Ульяновской области в части инвестиционной деятельности, подчеркнув, что «инвестиционная привлекательность — сильная сторона» региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания, посвящённого социально-экономическому развитию области.

Приволжский полпред Игорь Комаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

На совещании особое внимание было уделено поддержке экономики в посткарантинный период. В регионе разработан план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. По расчётам властей, это позволит стабилизировать экономическую ситуацию в течение 1 — 1,5 лет. В том числе большой блок вопросов касается инвестиционной части.

«Инвестиционная привлекательность — сильная сторона Ульяновской области», — подчеркнул Игорь Комаров, приведя в качестве примера особую портовую экономическую зону.

«Это действительно уникальная площадка, здесь открываются новые производства, что дает рабочие места, спрос на которые есть. Хорошая возможность для бизнеса, особенно экспортоориентированного, для тех, кто хочет организовывать производство в ПФО».

Приволжский полпред Игорь Комаров Ulgov.ru

Приволжский полпред также выделил перспективы компаний, производящих композитные материалы, узлы и детали для самолетов, подчеркнув, что они получат поддержку государства.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что в Ульяновской области, несмотря на пандемию, продолжается работа по привлечению инвестиций и по итогам полугодия привлечено на 4,8% инвестиций больше, чем было в I полугодии 2019 года.

«По результатам работы во втором квартале принято решение о создании на территории Ульяновской области семи новых предприятий, подписаны соответствующие инвестиционные соглашения», — сказал Сергей Морозов, отметив, что объём вложений превысит 1 млрд рублей и будет создано свыше 500 рабочих мест.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин добавил, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ зарегистрировано снижение объёмов производства «в ключевых отраслях экономики» — в частности, в производстве автотранспортных средств, прицепов и изготовлении компьютеров, электронных и оптических изделий. Но в целом сейчас отмечается «положительная динамика».

Смекалин также подчеркнул, что в Ульяновской области бизнес-активность не снизилась, чему способствовали, в том числе, четыре пакета мер поддержки, инициированные губернатором. К примеру, в регионе снизились стоимость патента до одного рубля, компенсируют затраты на ЖКХ и аренду, предоставляют льготы по налогам для IT-отрасли и поддержку рекламной деятельности, действуют налоговые и арендные каникулы, рассрочки по кредитам и рефинансирование, выделяются специальные льготные займы.

Кроме того, с начала пандемии наряду с федеральными мерами в Ульяновской области принят ряд решений, направленных на поддержку жителей региона.

Власти отмечают, что по итогам совещания приняты конкретные предложения, которые позволят в значительной степени продвинуть решение вопросов перспективного социально-экономического развития Ульяновской области.

Совещание в Ульяновской области Ulgov.ru

Отметим, что приволжский полпред Игорь Комаров посетил новый индустриальный парк «Платформа 2.0» на территории ПОЭЗ «Ульяновск». По данным властей, действующие предприятия ПОЭЗ инвестировали порядка 3 млрд рублей в экономику региона и создали почти 700 новых рабочих мест. В настоящее время в индустриальном парке второй очереди функционируют три производственных корпуса общей площадью 15 тысяч кв. метров, в рамках первой очереди площадью 14 тыс. к. метров все площади заняты резидентами. Вторая очередь индустриального парка предполагает создание более 800 новых рабочих мест.

ПОЭЗ «Ульяновск» является единственной зоной портового типа, ориентированной на реализацию проектов в области производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а также грузовой логистики.

Также Игорь Комаров посетил «АэроКомпозит — Ульяновск», осмотрел производство по технологическому циклу и обсудил перспективы развития завода с его руководством.