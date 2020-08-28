Уфа, , 12:27 — REGNUM 581 тысячу га зерновых и зернобобовых культур скосили с начала уборки урожая в Башкирии. Об этом 28 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, это составляет 32% от общего количество посевов этих культур. При этом валовый намолот, по данным на конец прошлой недели, составил 1400 тысяч тонн зерна, что на 500 тысяч тонн зерна больше, чем в 2019 году.

Радий Хабиров отметил, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 24,8 ц/га. Это на 4,6 ц/га больше уровня 2019 года. Лидерами по обмолоту зерновых являются Аургазинский, Илишевский, Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский районы. А по урожайности впереди всех идут Илишевский, Белебеевский, Чекмагушевский, Буздякский и Давлекановский районы.

Отмечается, что вместе с уборкой урожая в республики начали сеять озимые. В настоящий момент уже засеяно порядка 12% плановых площадей (это около 60 тысяч га).

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