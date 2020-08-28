Москва, , 12:16 — REGNUM Оптовые поставщики красной икры предупредили торговые сети об увеличении стоимости сырья, связанном с неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке. Об этом сообщает 28 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных сетях.

Окончательно цены ещё не сформировались. Предположительно, производство икры в этом году сократится на 25−30%, а цены вырастут на 20−60%.

Собеседники издания отмечают, что икра горбуши может вырасти в цене до 3 тыс. или даже 3,3 тыс. рублей за кг, тогда как годом ранее в тот же период её продавали по 2,3 тыс. рублей за кг.

По данным Росрыболовства, к 17 августа в России выловили 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, а это на 49% меньше, чем в 2018 году. Сокращение улова в Камчатском крае составило 54% (до 173 тыс. тонн), в Сахалинской области — 39% (до 22 тыс. тонн).

«Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает», — отметил управляющий директор компании-производителя рыбных консервов «Доброфлот» Александр Ефремов.