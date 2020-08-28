Уфа, , 12:10 — REGNUM Объем реализации платных услуг населению за семь месяцев текущего года снизился почти во всех отраслях в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Башстата.

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Согласно документу, больше всего пострадала туристическая сфера. Доходы индустрии туризма снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 75% и составили чуть больше 400 млн рублей (в 2019 году — 1567,2 млн рублей).

Отмечается, что доходы учреждений культуры уменьшились почти на 55% и составили 711,6 млн рублей (в аналогичный период прошлого года они составляли 1562 млн рублей). Доходы гостиничного бизнеса упали на 57% и составили 673,7 млн рублей, а доходы транспортной сферы уменьшились на 48,5%, что составило 13,29 млн рублей.

Сообщается, что меньше всего пострадали коммунальные службы. В этой сфере объем реализации платных услуг снизился лишь на 2% и составил 30 636,6 млн рублей.

В общем объем платных услуг с января по июль текущего года в Башкирии уменьшился на 23% и составил немногим больше 122 млрд рублей.

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