Москва, , 11:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 октября 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска Министерства промышленности и торговли России к крупному разработчику интегральных микросхем и систем для использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах. С АО «Байкал Электроникс» требуют более 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск Минпромторга Kad.arbitr.ru

Иск поступил в суд 18 августа, 24 августа его приняла в работу судья Большебратская. Сумма требования — 500 499 802 рубля 24 копейки. Подробности спора неизвестны.

На сайте компании-ответчика уточняется, что «процессоры Baikal производятся на фабрике компании TSMC — крупнейшего в мире производителя микроэлектронных компонентов». Компьютеры на базе процессора «Байкал-Т1» используются и в подразделениях МВД РФ. Фирма была поставщиком по пяти госконтрактам на 12,8 млн рублей.

АО учреждено в Московской области в январе 2012 года. Уставный капитал — более 7,6 млн рублей. Учредителем выступает Всеволод Опанасенко — основатель «Т-Платформы», который проходит фигурантом уголовного дела по подстрекательству к злоупотреблению должностными полномочиями. В основе дела — госконтракт на сумму более 350 млн рублей.