Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Американская компания Buick сократит число комплектаций для своего компактного кроссовера Buick Encore 2021 модельного года с четырех до двух. Об этом сообщается на сайте CarsDirect.

Под сокращение попали версий Sport Touring и Essence. Теперь базовой комплектацией стала версия Base, а топовой — Preferred. При этом стоимость оставшихся комплектаций останется без изменений. Начальная версия стоит 24 195 долларов (около 1,8 млн рублей). Исполнение Preferred стоит 26 215 долларов (около 1 980 226 рублей).

Такие изменения не касаются тех, кто покупает Buick с ограниченным бюджетом. Однако тем, кто хочет больше опций, которые были в недоступных сейчас комплектациях кроссовера. Придется перейти на похожую модель Encore GX.

Ранее компания Buick представила кроссовер Envision S, созданный на платформе E2. Авто предназначено для авторынка Китая.

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