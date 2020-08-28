Уфа, , 11:40 — REGNUM 3,9 млрд рублей составил оборот организаций в 2019 году в Башкирии. Об этом на встрече с предпринимателями в ходе рабочей поездки в Белебеевский район сообщил первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, передает 28 августа пресс-служба республиканского правительства.

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По его словам, 67% от этого оборота составили услуги и товары собственного производства. При этом свыше 40% валового регионального продукта (ВРП) составляет доля промышленности. Вторую строчку по ВРП занимает агропромышленный комплекс. По результатам прошлого года по объему валовой продукции сельского хозяйства Башкирия заняла восьмое место в России. А по объему продукции животноводства республика находится на четвертом месте по стране.

Андрей Назаров отметил, что хотя вклад туристической сферы немного ниже, но при этом отмечается положительная динамика: в прошлом году поток туристов составил 2,7 млн человек. Таким образом, Башкирия в прошлом году заняла девятое место по стране по этому показателю. При этом в 2020 году увеличился спрос на внутренний туризм.

Сообщается, что согласно данным на начало августа текущего года, в Башкирии зарегистрировано 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом бизнесе занято порядка 12% жителей и более 27% трудовых ресурсов республики.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса общие расходы республиканского бюджета для поддержки экономики превысили 40 млрд рублей.

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