Москва, , 11:29 — REGNUM В России больше всего своей заработной платой довольны разработчики ПО и программисты (32%), Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также размером своего заработка довольна топ-менеджеры и медицинские работники (по 23%), региональные представители и инженеры (по 25%)

Меньшее число специалистов, считающих свой заработок достойным, среди офис-менеджеров (12%), специалистов по работе с клиентами (11%) и менеджеров по рекламе (8%).

Опрос проведен 31 июля — 18 августа 2020 года. Опрошены 2500 специалистов — по 100 представителей 25 профессий во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, размером своей заработной платы довольны только 4% российских граждан.

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