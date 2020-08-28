Москва, , 11:14 — REGNUM Нефтяные котировки поднялись выше $45,5 долларов за баррель Brent из-за урагана в Мексиканском заливе, в районе нефтепромыслов США. К этому фактору поддержки рубля присоединились ещё несколько позитивных драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Минфин России провел удачное размещение ОФЗ, что означает увеличение спроса на российскую валюту.

Доллар на мировом валютном рынке получил очередной удар после выступления в четверг главы ФРС Дж. Пауэлла с посылами о продолжении мягкой стимулирующей денежной политики.

На таком оптимизме российский рубль вновь укрепляется, доллар ушёл ниже 75 руб. На последний день недели не запланировано важных событий или выхода статистики, способных существенно повлиять на котировки.

Вероятно, в течение дня рынок будет ориентироваться на влияние указанных факторов. Но оно во многом уже ограничено уже состоявшимся движением накануне.

Поэтому вероятно нахождение курса в пределах 74,30 — 75,40 руб./доллар в течение пятницы, 28 августа», — полагает эксперт.

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