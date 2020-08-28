Джакарта, , 11:03 — REGNUM Инвестиции Тайваня в Индонезию выросли с $34,3 млн в первом квартале 2020 года до $77,3 млн во втором квартале этого года, сообщает Antara.

Известно, что на увеличение инвестиций отчасти повлиял перенос нескольких заводов, принадлежащих тайваньским компаниям, из Китая в Индонезию.

Между тем, общая стоимость инвестиций Тайваня в Индонезию в течение первого семестра 2020 года достигла $111,6 млн.

В период с января по июнь 2020 года по меньшей мере 4579 сотрудников были задействованы в более 400 тайваньских проектах в Индонезии.

В течение первых шести месяцев 2020 года в инвестициях Тайваня в Индонезию по-прежнему преобладала текстильная и швейная промышленность.

Во время пандемии две тайваньские компании решили перенести свои заводы из Китая в Индонезию. К этим двум компаниям относятся Kenda Tire, производящая шины, и Meiloon, компания, производящая громкоговорители и устройства, связанные с аудиосистемами.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Пекине поможет найти авиакомпанию для перевозки индонезийских студентов обратно в университетские городки в Китае.

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