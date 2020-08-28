Архангельск, , 11:02 — REGNUM В государственных медицинских организациях Архангельской области нет долгов по заработной плате. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В то же время, по информации министерства труда, занятости и социального развития региона, в целом по Архангельской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа увеличилась на 19,5 процента и составила 41,3 миллиона рублей. При этом задолженность по заработной плате учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, сформировалась только по санаторию «Беломорье», который имеет негосударственную форму собственности», — сообщили в министерстве.

Напомним, 127 работникам санатория «Беломорье» не заплатили 8,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Архстата, объем просроченной задолженности по зарплате в Архангельской области в июле вырос на 19,5%. Наибольший рост показателя зафиксирован в здравоохранении и сфере соцуслуг (почти на 44%).