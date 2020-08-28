Уфа, , 11:20 — REGNUM Один из крупнейших свинокомплексов России строится в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Известно, что с проектом создания современного мясоперерабатывающего предприятия по переработке свинины в ходе рабочей поездки в Белебеевский район ознакомился первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

Строительство животноводческого комплекса по откорму свиней ООО «Башкирская мясная компания», входящее в группу компаний «Таврос», планируют завершить в 2022 году. В случае реализации данного проекта будут созданы более одной тысячи рабочих мест.

По словам Андрея Назарова, который отметил важность этого проекта, после завершения его строительства он войдет в пятерку крупнейших свинокомплексов России.

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