Москва, , 11:09 — REGNUM Реализация новых машин в августе на авторынке России может вырасти на 2−3% по сравнению с прошлым годом. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

При этом аналитики отмечают, что уже в сентябре продажи могут вновь пойти на спад. По их прогнозам, в августе реализация новых машин окажется ниже по сравнению с июльскими, что связано с нехваткой автомобилей в дилерских сетях.

«Многие сейчас оформляют заказ, который получат в сентябре — октябре, а то и в ноябре. Поэтому, если рост будет, то не таким безумным как в июле, когда было +7%, а примерно +2−3%», — сообщил представитель аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Эксперт «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что августовские продажи будут ближе к нулю.

Напомним, в июле 2020 года авторынок России занял четвертое место в европейском первенстве. За отчетный месяц было продано 164,5 тыс. экземпляров авто.

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