Москва, , 10:47 — REGNUM Основной удар кризиса в России пришёлся по малому бизнесу, в то время как крупные предприятия продолжали работать и тем самым удерживали уровень экономической активности от более глубокого падения. Об этом 28 августа заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин на телеканале «Россия 24».

«В России, на самом деле, когда в апреле, в мае действовал карантин, крупные предприятия продолжали работать. Экономика не останавливалась. Остановился в основном бизнес небольшой, предпринимательский, негосударственный», — заявил Вьюгин.

По его словам, в 2021 году можно ожидать перехода к росту практически всех экономик мира.

По итогам второго квартала 2020 года ВВП США снизился на 31,7%, в то время как падение экономики РФ составило 9,6%. Наибольшее снижение российского ВВП наблюдалось в апреле, когда оно составило 12%. В мае показатель сократился на 10,7%, а в июле — уже на 4,7%. Многие эксперты объясняют сравнительно небольшое падение российской экономики невысокой относительно западных стран долей в ней сферы услуг.