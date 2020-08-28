Москва, , 10:35 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал с госкорпорации «Ростех» часть запрошенной Минпромторгом России неустойки — 358 тыс. рублей вместо 9,775 млн рублей. Штрафные санкции стали следствием нарушения срока ввода в эксплуатацию производства для организации выпуска специзделий ОАО «Алексинский опытный механический завод». Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал договор об условиях предоставления субсидии в виде имущественного взноса РФ в «Ростех» для финансирования инвестиционного проекта ОАО «Алексинский опытный механический завод», подписанный министерством и госкорпорацией в августе 2015 года. В рамках договора корпорации из федерального бюджета предоставлялась субсидия для финансирования проекта реконструкции завода, акции которого были в собственности «Ростеха».

Минпромторг РФ перечислил 115 млн рублей на расчётный счёт корпорации. Сдать объект в строй должны были в 2015 году, но «в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии объект введен в эксплуатацию 3.03.2017 года, т. е. с нарушением установленных договором и программой срока». В связи с этим «Ростеху» была начислена неустойка.

Запрошенная истцом сумма была снижена в связи с некорректным, по мнению суда, расчётом. Также судом было уточнено, что срок исковой давности, отведённый на взыскание части суммы, пропущен, и он удовлетворил лишь часть иска.