Берлин, , 10:39 — REGNUM По итогам июля 2020 года самой продаваемой моделью в Европе стал хэтчбек Volkswagen Golf. Об этом сообщает аналитическая компания JATO Dynamics.

За месяц Golf приобрели 31 169 автолюбителей Европы, что на 3% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась французская модель Renault Clio. Это авто в июле нынешнего года было продано в количестве 25 054 экземпляров, что более чем на четверть (26%) больше, чем было куплено в июле прошлого года.

Тройку лидеров замыкает чешская модель Skoda Octavia. Её продажи увеличилась на 18%, до 22 569 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Peugeot 208 (20 520 ед.; +19%) и Renault Captur (20 361 ед.; +39%).

Напомним, в июне 2020-го на авторынке Европы самым продаваемым авто стала модель Renault Clio — 37 119 экземпляров (+3%).

Читайте также: Авторынок России в июле поднялся на четвертое место в Европе