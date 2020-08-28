Минск, , 10:36 — REGNUM Белорусский банк «БПС-Сбербанк» временно прекратил рассматривать заявки физических лиц о получении кредитов. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба банка.

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Приём заявок приостановлен с 28 августа в связи с «учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана» кредитной организации.

Существующие договоры о кредитах банк обслуживает в обычном режиме, заявки, принятые до 28 августа, — рассмотрит в установленном порядке.

Решение о приостановке рассмотрения заявок от физлиц принято также в «Технобанке».

Белорусский «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков в стране. АО «Сбербанк России» владеет 98,43% его акций.