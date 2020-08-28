Краснодар, , 10:24 — REGNUM Объём экспорта сахара, произведённого в Краснодарском крае, в 2020 году вырос более чем в восемь раз, сообщили в пресс-службе администрации региона. На международный рынок было отправлено с начала года около 270 тыс. тонн продукции.

«В денежном исчислении экспортная выручка увеличилась на 80,3 млн долларов. Основными импортерами кубанского сахара являются страны СНГ, Турция, Монголия, Албания, Израиль, Ливан», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, хозяйства региона уже приступили к уборке сахарной свеклы нового урожая, сахарные заводы также запущены. Ими уже принято более 1,2 млн тонн сырья, выработано больше 130 тыс. тонн сахара. Всего планируется выпустить 1,2 млн тонн сахара. При этом ранее заявлялось о целенаправленном сокращении объёмов выработки сахара в целях стабилизации ситуации на рынке.

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