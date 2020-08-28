Душанбе, , 10:16 — REGNUM В Таджикистане по итогам января-июля 2020 года экспорт текстильных материалов и изделий из них составил $84,6 млн, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в таможенной службе республики.

В структуре экспорта текстильных материалов основная доля приходится на хлопок-волокно. За отчетный период сумма экспорта этого сырья из Таджикистана составила $52,6 млн, что на 12% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2020 года Таджикистан импортировал минеральные продукты на сумму $335,8 млн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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