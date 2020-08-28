Севастополь, , 10:15 — REGNUM Определен подрядчик строительства КОС «Южные» в Севастополе, об этом 28 августа заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».

"По КОС «Южные» работы начались. Мы сейчас получили скорректированную госпрограмму. В настоящее время проводится большая бюрократическая работа. Может, не так быстро, как бы мне хотелось, но она проводится. Сейчас мы должны получить деньги — лимиты, чтобы заключить контракт. Подрядчик определен, но из-за соображений корректности, поскольку контракт еще не заключен, я его назвать пока не могу», — заявил Михаил Развожаев.

Также Развожаев сообщил, что в настоящее время проводятся дополнительные изыскания, поскольку «непонятно с каким качеством были сделаны изыскания прошлым подрядчиком. А это очень важный вопрос — грунты и так далее». Детали проекта общественности обещают представить после заключения контракта с подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационных очистных сооружений «Южные» предусматривает строительство 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационные насосные станции, 11 канализационных очистных сооружений и входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Контракт на их строительство был заключён в 2017 году, однако весной 2018 года у ПАО «ОФК Банк», в котором подрядчик открыл расчётный счёт для перечисления аванса по контракту, была отозвана лицензия. Летом 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство данных КОС. Попытки найти нового подрядчика в 2019 году были неудачными. В конце июля в ходе поездки в Крым и Севастополь заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что лично будет курировать вопрос строительства КОС.

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