Лаишевский район, Татария, , 10:22 — REGNUM В Лаишевском районе Татарии ввели в эксплуатацию вторую очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш». В мероприятии принял участие глава республики Рустам Минниханов.

Комплекс рассчитан на воспроизводство 8 млн штук малька стерляди в год и воспроизводство рыбных запасов в водах Волго-Вятского региона. В Татарии первый завод по производству мальков стерляди запустили в 2018 году. На сегодняшний день в проект инвестировано 625 млн рублей. Минниханов сообщил, что в планах есть проект по воспроизводству форели. В связи с этим через месяц на территории завода начнется строительство форелевого комплекса.

ИА REGNUM ранее сообщало, Росрыболовство объявило аукцион по выбору подрядчика для последующего создания селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии. Центр будут строить в посёлке Сосновец Беломорского района Карелии для производства икры радужной форели в количестве 25 млн штук, из которых подращивание до стадии малька будут выполнять для 10 млн штук.

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