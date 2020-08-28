Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM Несмотря на снижение темпов строительства жилья в Ростовской области, в ряде муниципальных образований удалось сохранить положительную динамику. Об этом сообщает Ростовстат.

Так, в период с января по июль 2020 года на Дону построено более 1 млн кв. метров нового жилья. 49,4% от этого показателя приходится на строительство многоквартирных домов (574,5 тыс. кв. метров), 50,6% — индивидуальное строительство (588,3 тыс. кв. метров).

При этом темпы строительства жилья отстают от прошлогодних не во всех муниципальных образованиях. Так, лидерами являются 20 городов и районов Ростовской области. Среди них — Батайск, Азовский, Мясниковский, Октябрьский, Неклиновский районы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным донской губернатор Василий Голубев сообщил, что отставание по показателю по итогам первого полугодия 2020 года составляет более 18%. В настоящее время план по вводу жилья в Ростовской области в 2020 году корректируется.

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