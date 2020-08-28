Барнаул, , 09:42 — REGNUM Родители алтайских школьников в текущем году стали значительно позже закупать всё необходимое к новому учебному году. Это связано не только с эпидемией коронавируса и ежедневным выявлением десятков новых носителей SARS-CoV-2, но и с опасением, что процесс дистанционного обучения продолжится.

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Как сообщает «Ток», больше всего в магазинах подорожала канцелярия, в частности, средняя стоимость наборов первоклассника составляет уже более 700 руб., это на 55% больше, чем в 2019 году.

Для того чтобы купить для всего класса школьную форму — две юбки (или брюки) и жилет, — требуется более 3000 руб. Ещё порядка 1500 руб. стоит одна блузка или рубашка.

Также необходимо потратить деньги на обувь (от 2000 руб.), спортивный костюм (1500 — 2000 руб.), футболки (от 200 руб.), колготки (от 100 руб.), банты (от 200 руб.), учебники и другую канцелярию.

Сборы в школу мальчиков обходятся несколько дешевле. На одежду в среднем уходит около 6000 руб., на рюкзак — 3 тысячи, обувь — 2,5 тысячи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует не снижающееся число пациентов с внебольничной пневмонией (3146 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (3547 человек, +6 за последние сутки).

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