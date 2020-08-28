Красноярск, , 09:41 — REGNUM В Красноярском крае за год (в июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года) брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей подорожали на 1%. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в среднем брюки для школьника в регионе можно приобрести за 1377,97 рубля. Средняя стоимость сорочки верхней для мальчиков школьного возраста в регионе — 739,45 рубля (+1,1% к июлю 2019 года).

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Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей в среднем стоит 1588,19 рубля (+4,9%), блузка — 1164,76 рубля (+5,6%), юбка из полушерстяных тканей — 1123,55 рубля (+2,7%).

Средняя стоимость джемпера для детей школьного возраста — 1115,44 рубля (+2%), спортивного костюма — 1849,68 рубля (+7,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, цены на канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности за год в Красноярском крае выросли на 3,6%.

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