Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Ростовской области управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружил карательный сговор на общую сумму 120 млн рублей. Компании «Данта» и «Компания Органика», принявшие участие в госзакупках на поставку лекарств, получили более 120 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Победители торгов должны были обеспечить лекарствами бюджетные учреждения здравоохранения Южного федерального округа. В результате сговора компании заключили контракты на 48 аукционах с минимальным снижением начальной цены на общую сумму более 120 млн рублей.

В ближайшее время компании будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф.