Саратов, , 10:21 — REGNUM В лесхозы Саратовской области продолжает поступать современное оборудование. Для сохранения лесов в рамках нацпроекта «Экология» в регион поступило шесть беспилотников, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии.

Современная аппаратура передана в Заволжский, Вольский, Саратовский, Красноармейский и Лысогорский лесхозы, а также в Саратовскую межрайонную лесосеменную станцию. В 2021 году закупят еще 17 беспилотников.

Оборудование дополнит современную систему дистанционного мониторинга раннего обнаружения пожаров. С помощью квадрокоптеров будут оценивать обстановку с воздуха и управлять пожаротушением. К тому же, беспилотники могут работать в труднодоступных местах и станут особо востребованы при сильных задымлениях и пожарах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в лесхозы Саратовской области уже направлены 114 единиц спецтехники, потребность в лесопожарных комплексах закрыта на 80%.

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