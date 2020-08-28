Сеул, , 09:41 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост объёмов экспорта острой перцовой пасты кочхуджан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2020 года экспорт перцовой пасты вырос на 27,3%, до $23,67 млн.

Известно, что в 2017 году экспорт составил $31,96 млн, в 2018 году — $36,81 млн, в 2019 году — $37,66 млн. Предполагается, что к концу текущего года показатель может превысить отметку $40 млн.

Отмечается, что экспорт в Таиланд вырос на 170,5%, в Китай — на 89,7%, в США — на 5,9%, однако в Японию, напротив, сократился на 3,4%.

Кочхуджан — традиционная корейская соевая паста из клейкого риса и ферментированными соевыми бобами, заправленная красным перцем в высокой концентрации.