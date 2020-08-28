Никосия, , 09:31 — REGNUM Имена российских граждан, которые получили в 2017—2019 году так называемые «золотые паспорта» республики Кипр (гражданство в обмен на инвестиции), раскрыло издание «Аль-Джазира» (Al Jazeera).

В материале издания указаны имена 33 граждан РФ, также имеющих гражданство Кипра, а кроме этого, приводятся профайлы-описания ещё семи человек, без указания их имен. Поясняется, что имена обладателей «золотых паспортов» раскрыты только если существуют «явные доказательства» правонарушений или если речь идёт о «политически значимом лице на момент получения гражданства».

При этом издание РБК указывает, что данные из закрытой части материала «Аль-Джазира» совпадают с данными о совладельцах «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и других российских миллиардерах.

По данным «Аль-Джазира», один из приведённых в закрытой части обладателей «золотого паспорта» Кипра гражданин России — олигарх, чьё состояние оценивается в $2,7 млрд, 1972 года рождения, попавший в так называемый кремлёвский доклад США в 2018 году. При этом гражданство он получил вместе со своей супругой и «давним партнёром по бизнесу». Исходя из этих данных, предполагается, что речь идёт о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве.

Также указывается, что в 2019 году «золотой паспорт» Кипра получил ещё один российский олигарх, также являющийся фигурантом «кремлёвского доклада» властей США, родившийся в 1962 году и работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд. Предполагается, что данным человеком может быть член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев.

Кроме этого, в закрытой части расследования «Аль-Джазира» могут быть владелец сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александр Клячин и cовладелец Globaltrans Константин Николаев. Помимо этого, «золотые паспорта» Кипра могут быть у экс-главы наблюдательного совета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главы «РусГидро» Евгения Доды, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и у экс-заместителя министра экономического развития РФ Игоря Ревы.

При этом в открытой части списка издания названы топ-менеджеры госбанк ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев, бывший депутат Госсовета Удмуртской республики Андрей Осколков, бывший сенатор и владелец «Русагро» Вадим Мошкович и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.